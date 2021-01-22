Егорова выиграла индивидуальную гонку на Кубке России в Красноярске

На этапе Кубка России в Красноярске состоялась индивидуальная гонка среди женщин. Старт выиграла Анастасия Егорова, которая прошла дистанцию за 42 минуты 6,8 секунды с двумя промахами.

Второе место заняла Виктория Сливко с отставанием в 1 минуту 35,5 секунды и тремя промахами. Третьей стала Атонина Кирсанова, которая допустила три промаха и отстала на 2 минуты 36,9 секунды.