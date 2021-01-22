Жена Овечкина: "Почему "Вашингтон" сказал только о россиянах?"

Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина рассказала о несправедливом решении клуба по отстранению россиян. Анастастия написала о том, что с игроком, заболевшим коронавирусом, контактировали все хоккеисты команды, а не только российские.

Вместе с тем, НХЛ отстранила от игр только Овечкина, Евгения Кузнецова, Илью Самсонова и Дмитрия Орлова.

"Как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками! Так почему же сказали только о наших ребятах?" — написала Овечкина в Instagram.

Российские хоккеисты пропустят как минимум четыре игры регулярного чемпионата.