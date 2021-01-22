Правительство Японии ищет способ перенести "свою" Олимпиаду на 2032 год

В разгар нового всплеска коронавирусной пандемии правительство Японии намерено снова отменить Олимпийские игры в Токио, приостановленные в 2020 году и запланированные на 2021, и провести их у себя в 2032.

Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции в Японии.

Островная нация пострадала от этой пандемии относительно меньше, чем многие другие страны с развитой экономикой в регионе, хотя недавний рост числа инфекций вынудил японские власти закрыть свои границы для иностранцев-нерезидентов и объявить чрезвычайное положение в столице и других крупных городах.

"Теперь японское правительство будет искать способ сохранить лицо и объявить об отмене Олимпийских игр, чтобы оставить открытой возможность их проведения в Токио в более поздний срок, — цитирует издание слова источника. — Никто не хочет быть первым, кто это скажет, но консенсус в том, что проводить игры сейчас невозможно".

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, потом в Лос-Анджелесе в 2028 году.