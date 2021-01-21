"Спартак" объявил о переходе Кокорина в "Фиорентину"

"Спартак" официально объявил о договорённости с "Фиорентиной" по трансферу Александра Кокорина. Контракт игрока будет рассчитан на 3,5 года.

"Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы", — говорится в заявлении "Спартака".

Кокорин выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В составе красно-белых он провёл десять матчей, в которых забил два мяча с пенальти.

СМИ сообщали о том, что "Спартак" получит 5 млн евро за переход Кокорина. Подписали красно-белые футболиста бесплатно, как свободного агента.

Кроме "Спартака", Кокорин выступал за "Динамо", "Зенит" и "Сочи". В клубной карьере провёл 315 матчей, в которых забил 93 мяча.

За сборную России футболист отыграл 47 поединков, в которых забил 12 голов.