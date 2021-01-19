Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о том, как будет урегулирован вопрос с компенсацией Белоруссии за отмену турнира.
Соревнования были перенесены IIHF после того, как от турнира в Белоруссии отказались основные спонсоры федерации. Новое место проведения игр будет названо в конце января.
Фазель подтвердил, что Белоруссия получит компенсацию, а ситуация будет решена во время переговоров с организаторами.
"У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию. Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами", — приводит ТАСС слова Фазеля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.