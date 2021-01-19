Фазель рассказал о компенсации Белоруссии за отмену ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о том, как будет урегулирован вопрос с компенсацией Белоруссии за отмену турнира.

Соревнования были перенесены IIHF после того, как от турнира в Белоруссии отказались основные спонсоры федерации. Новое место проведения игр будет названо в конце января.

Фазель подтвердил, что Белоруссия получит компенсацию, а ситуация будет решена во время переговоров с организаторами.