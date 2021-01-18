Как "антиковидный" паспорт поможет болельщикам в Башкирии

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о планируемой практике применения "антиковидного" паспорта. Республика первой из регионов России введёт документ для людей с антителами к COVID-19.

Переболевшие коронавирусом или получившие вакцину смогут посещать мероприятия без ограничений. По словам руководителя "Уфы", стадион клуба может быть заполнен даже на 100%, если найдётся необходимое количество болельщиков с "антиковидным" паспортом.

"Это начинает работать с 5 февраля. Теоретически, если к ближайшему домашнему матчу с "Уралом" наберется большое количество любителей футбола с антителами, то может быть хоть полный стадион", — приводит "СЭ" слова Мурзагулова.

Вместе с тем, Мурзагулов, который является главой Общественной палаты Башкирии, все болельщики должны будут находиться на трибунах в масках.

"Это федеральный норматив, мы его не можем отменить", — заявил чиновник.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как будут работать "антиковидные" паспорта в Башкирии.