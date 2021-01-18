В ближайшее время жители Башкирии начнут получать паспорта о наличии иммунитета к коронавирусу. Этот документ позволит жителям региона постепенно вернуться к нормальной жизни.
Факт наличия антител будут регистрировать после прохождения вакцинации или перенесённого заболевания. Затем данные будут направляться на региональный портал Госуслуг, где жители смогут получить специальный QR-код.
Этот код в дальнейшем будет использоваться в качестве антиковидного паспорта.
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