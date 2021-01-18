Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Эксперты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата.

Третья звезда

Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Россиянин в матче с "Питтсбургом" забросил первую шайбу в сезоне, а также сделал результативную передачу. "Кэпиталз" уступили со счётом 3:4 по буллитам.

Вторая звезда

Второй звездой признан нападающий "Флориды" Эту Лостаринен. Финский форвард забросил первую шайбу в НХЛ в своём дебютном матче. "Пантерз" победили со счётом 5:2.

Первая звезда

Главным героем дня стал форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцел. Нападающий забросил победный буллит в игре с "Кэпиталз".