Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Эксперты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата.
Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Россиянин в матче с "Питтсбургом" забросил первую шайбу в сезоне, а также сделал результативную передачу. "Кэпиталз" уступили со счётом 3:4 по буллитам.
Второй звездой признан нападающий "Флориды" Эту Лостаринен. Финский форвард забросил первую шайбу в НХЛ в своём дебютном матче. "Пантерз" победили со счётом 5:2.
Главным героем дня стал форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцел. Нападающий забросил победный буллит в игре с "Кэпиталз".
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.