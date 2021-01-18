Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей

Испанская Ла Лига может дисквалифицировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на 12 матчей. Футболиста могут наказать за отмашку в конце матча за Суперкубок Испании против "Атлетика", сообщает Marca.

Месси впервые в карьере получил прямую красную карточку, ударив по голове Асьера Вильярибу. "Атлетик" одержал победу со счётом 3:2 в дополнительное время.

Если дисциплинарный комитет посчитает, что Месси не действовал умышленно и агрессивно, то дисквалификацию могут продлить на срок от одного до трёх матчей. Иначе аргентинца могут наказать на 12 игр.