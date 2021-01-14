Гимн России на спортивных соревнованиях заменят на "Катюшу"

Председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая рассказала о том, какая мелодия может звучать в ближайшие два года на спортивных соревнованиях вместо гимна России.

У членов комиссии были разные варианты замены гимна, который запрещено использовать во время турниров. По словам Великой, решено было остановиться на "Катюше".

"Это известная песня, её мы решили предложить на рассмотрение ОКР", — заявила Великая.

Использовать гимн и флаг России нельзя на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 17 декабря 2022 года. Первыми без национальной символики сыграют гандболисты. Сегодня мужская сборная проведёт матч чемпионата мира против Белоруссии.