IIHF выступил с заявлением по чемпионату мира в Белоруссии

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал обеспокоенность безопасностью при проведении чемпионата мира-2021 в Белоруссии. Ранее швейцарец провёл встречу с президентом страны Александром Лукашенко.

Фазель отметил, что у IIHF вызывает обеспокоенность ситуация с коронавирусом, а также политическая ситуация в стране.

"Также в стране наблюдаются волнения, которые значительно повлияли на подготовку к турниру и вызвали ряд обоснованных опасений со стороны команд, болельщиков и государственных чиновников", - приводит сайт IIHF слова Фазеля.

Вместе с тем, основным вариантом проведения чемпионата мира-2021 остаётся Минск и Рига.