ЦСКА договорился о подписании хавбека "Ниццы" Данило

ЦСКА близок к подписанию полузащитника "Ниццы" Данило Барбозе. 24-летний футболист перейдёт к армейцам на правах аренды с правом выкупа, сообщает "Чемпионат".
В случае удовлетворительного сотрудничества ЦСКА сможет выкупить контракт Барбозы за 10 млн евро.
Опорный полузащитник в этом сезоне отыграл четыре матча, в которых заработал две жёлтые карточки.
Ранее Барбоза выступал за "Васко да Гама", "Брагу", "Валенсию", "Бенфику" и "Стандард". Также Данило имеет опыт выступлений за молодёжные сборные Бразилии.
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