ЦСКА договорился о подписании хавбека "Ниццы" Данило

ЦСКА близок к подписанию полузащитника "Ниццы" Данило Барбозе. 24-летний футболист перейдёт к армейцам на правах аренды с правом выкупа, сообщает "Чемпионат".

В случае удовлетворительного сотрудничества ЦСКА сможет выкупить контракт Барбозы за 10 млн евро.

Опорный полузащитник в этом сезоне отыграл четыре матча, в которых заработал две жёлтые карточки.

Ранее Барбоза выступал за "Васко да Гама", "Брагу", "Валенсию", "Бенфику" и "Стандард". Также Данило имеет опыт выступлений за молодёжные сборные Бразилии.