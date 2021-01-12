Игрок "Зенита" Оздоев удивился очередям в московском метро

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказался о ситуации с наплывом людей в московском метро. Адвокат Калой Ахильгов опубликовал в Twitter сообщение об очередях в первый рабочий день 2021 года.
"Куда это они? На работу? А я думал, на прогулку", — написал комментарий Оздоев.
В Москве в данный момент действуют ограничения из-за пандемии коронавируса. До 15 января жители столицы должны находиться на удалённой работе.
А ведь бары только до 23:00, а метро до 1:00 https://t.co/rD4c23AuSO— Kалой Ахильгов (@akaloy) January 11, 2021
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.