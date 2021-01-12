Игрок "Зенита" Оздоев удивился очередям в московском метро

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказался о ситуации с наплывом людей в московском метро. Адвокат Калой Ахильгов опубликовал в Twitter сообщение об очередях в первый рабочий день 2021 года.

"Куда это они? На работу? А я думал, на прогулку", — написал комментарий Оздоев.

В Москве в данный момент действуют ограничения из-за пандемии коронавируса. До 15 января жители столицы должны находиться на удалённой работе.