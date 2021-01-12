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Месси признан лучшим плеймейкером прошедшего десятилетия

Спорт » Командные виды » Футбол

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров прошедшего десятилетия.

Список возглавил нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вторым стал его бывший одноклубник Андрес Иньеста, третьим полузащитник "Реала" Лука Модрич.

Лучшие плеймейкеры по версии IFFHS

  1. Лионель Месси ("Барселона).
  2. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе").
  3. Лука Модрич ("Реал").
  4. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити").
  5. Тони Кроос ("Реал").
  6. Эден Азар ("Реал").
  7. Неймар ("ПСЖ").
  8. Месут Езил ("Арсенал").
  9. Андреа Пирло ("Ювентус").
  10. Яя Туре (без клуба).

Лучшим тренером IFFHS признала наставника "Атлетико" Диего Симеоне. Второе место занял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, третьим стал Юрген Клопп из "Ливерпуля".

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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