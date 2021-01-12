Месси признан лучшим плеймейкером прошедшего десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров прошедшего десятилетия.
Список возглавил нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вторым стал его бывший одноклубник Андрес Иньеста, третьим полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Лучшим тренером IFFHS признала наставника "Атлетико" Диего Симеоне. Второе место занял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, третьим стал Юрген Клопп из "Ливерпуля".
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.