Власти Башкирии хотят подать заявку на проведение Олимпиады-2030

Почётный член МОК Виталий Смирнов заявил, что Башкирия может претендовать на проведение зимних Олимпийских Игр в 2030 году. Ранее появилась информация о том, что власти республики прорабатывают возможность подачи заявки.

По словам Смирнова, голосование по Играм будет проходить в 2023 году, когда санкции против российского спорта завершатся.

"В будущем году будет объявлено о наборе кандидатов. Важно, чтобы в регионе были перепады высот, позволяющие проводить соревнования по скоростному спуску и гигантскому слалому", — сказал Смирнов.

Также Смирнов уточнил, что власти Башкирии должны обратиться в Олимпийский комитет России (ОКР), который выйдет с заявкой в МОК.