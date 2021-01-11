Пилоты "КАМАЗ" заняли весь пьедестал на восьмом этапе "Дакара"

Экипаж Антона Шибалова из команды "КАМАЗ-мастер" выиграл восьмой этап ралли "Дакар". Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Второе место занял Андрей Каргинов, третьим стал Дмитрий Сотников. Пилоты российской команды впервые на этом рейде заняли три призовых места.

В общем зачёте лидирует Сотников. С отставанием в 43 минуты вторым идёт Шибалов. Третье место занимает ещё один пилот "КАМАЗ" Айрат Мардеев.