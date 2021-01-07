ХК "Вашингтон" лишился тренировочной базы из-за штурма Капитолия

Беспорядки в Вашингтоне оказались настолько масштабными, что повлияли даже на спортивную жизнь города. По данным СМИ США, тренировочная база коллектива "Вашингтон Кэпиталз" закрылась до улучшения обстановки.

Данные подтверждает персонал базы в официальном аккаунте Twitter.

"Ледовый комплекс MedStar Capitals будет закрыт в 18:00 сегодня [седьмого января] вечером в соответствии с недавно объявленным комендантским часом округа. Будьте осторожны", — предупредили в Twitter базы.

База располагается буквально в трёх-четырёх километрах от места возникновения беспорядков. Помимо тренировочных зон, в MedStar Capitals входят сувенирные магазины, кафе и прочие заведения.

Новость для коллектива "Вашингтон Кэпиталз" не очень хорошая: игроки успели провести всего три тренировочных дня. Тренировки сейчас на вес золота: новый сезон НХЛ стартует 13 января.