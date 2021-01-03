Кокорин оказался не нужен "Ростову"

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" хочет обменять Александра Кокорина на игрока "Ростова" Матиаса Норманна.

Более того, красно-белые якобы были готовы доплатить за трансфер. Однако руководство "Ростова" опровергло эту информацию и сообщило, что не собирается подписывать Кокорина.

По информации "Спорт-Экспресса", клуб готов продавать Норманна только в Европу на основе предпочтений самого футболиста.