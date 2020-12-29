Ягудин получил титановую ногу, как у Шварценеггера

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о завершении карьеры. По словам экс-фигуриста, со спортом он завязал из-за проблем с тазобедренным суставом.

"Мне делали операцию по замене развалившегося от тяжелых нагрузок сустава правой ноги на титановый имплант. Единственная вещь, которая меня радовала в тот момент — такая же титановая нога была у Шварценеггера!" — написал Ягудин в Instagram.

Ягудин объявил о завершении карьеры в ноябре 2003 года. За сезон до этого он выиграл все соревнования, в которых принимал участие — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при.