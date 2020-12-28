Союз биатлонистов России (СБР) объявил окончательный состав сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
В январе биатлонисты в рамках Кубка мира выступят в Оберхофе и Антхольце. В Германии состоится сдвоенный этап с 8 по 17 января, в Италии гонки пройдут с 21 по 24 января.
В Кубке IBU состоятся первые этапы нового сезона. В немецком Арбере пройдут с 14 по 17 и с 20 по 23 января.
По итогам выступлений на этих этапах будут определены участники чемпионата мира-2021, запланированного на февраль в словенской Поклюке.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.