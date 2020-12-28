Стал известен состав биатлонной сборной России на январские этапы

Союз биатлонистов России (СБР) объявил окончательный состав сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

В январе биатлонисты в рамках Кубка мира выступят в Оберхофе и Антхольце. В Германии состоится сдвоенный этап с 8 по 17 января, в Италии гонки пройдут с 21 по 24 января.

Состав сборной России на Кубок мира

Мужчины

Александр Логинов.

Евгений Гараничев.

Эдуард Латыпов.

Матвей Елисеев.

Кирилл Стрельцов.

Игорь Малиновский.

Антон Бабиков.

Женщины

Ирина Казакевич.

Светлана Миронова.

Ульяна Кайшева.

Евгений Павлова.

Лариса Куклина.

Наталья Гербулова.

Екатерина Носкова.

В Кубке IBU состоятся первые этапы нового сезона. В немецком Арбере пройдут с 14 по 17 и с 20 по 23 января.

Состав сборной России на Кубок IBU

Мужчины

Семён Сучилов.

Илья Гаврилов.

Евгений Идинов.

Евгений Сидоров.

Рустам Каюмов.

Карим Халили.

Никита Поршнев.

Даниил Серховстов.

Женщины

Татьяна Акимова.

Тамара Воронина.

Анастасия Гореева.

Анастасия Шевченко.

Ольга Мощенкова.

Елизавета Каплина.

Валерия Васнецова.

Полина Шевнина.

По итогам выступлений на этих этапах будут определены участники чемпионата мира-2021, запланированного на февраль в словенской Поклюке.