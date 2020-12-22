Васильев посоветовал биатлонистке Павловой "прикрыть ротик"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал женскую биатлонную сборную России. По словам бывшего спортсмена, ни одна из биатлонисток не готова к сезону.
Также Васильев отметил, что не все спортсменки занимаются своим делом. Он привёл в пример Евгению Павлову и посоветовал ей не говорить лишнего.
Ранее Павлова пожаловалась, что ей некомфортно находиться в сборной.
"Той же Павловой нужно, прошу прощения за грубость, ротик поприкрыть и заниматься своими профессиональными делами, тогда, может быть, что-то получится", — приводит "Матч ТВ" слова Васильева.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.