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Судей заметили за распитием спиртного перед матчем "Тамбов" - "Урал"

Спорт » Командные виды » Футбол

Самый "зимний" матч в истории чемпионата России между "Тамбовом" и "Уралом" (1:1) может стать одним из самых скандальных. Игра состоялась в Саранске 18 декабря, а в понедельник в Сети было опубликовано видео с участием бригады арбитров.

Судей заметили за распитием спиртного перед матчем "Тамбов" - "Урал"

Главный арбитр Сергей Иванов вместе с помощниками и делегатом матча ужинали в ресторане Balcon в столице Мордовии. По сведениям источников, на столе у мужчин была как минимум одна бутылка водки. Встреча проходила поздно вечером 17 декабря, то есть спиртное употребляли менее чем за сутки до игры.

Ранее похожий случай произошёл в "Сочи". Арбитр Игорь Панин, который обслуживал матч против "Спартака", был замечен в отеле после игры в компании работников сочинского клуба. Мужчина употреблял алкоголь.

В Российском футбольном союзе (РФС) посчитали поведение Панина неподобающим и отстранили его от работы на неопределённый срок.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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