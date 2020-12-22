Судей заметили за распитием спиртного перед матчем "Тамбов" - "Урал"

Самый "зимний" матч в истории чемпионата России между "Тамбовом" и "Уралом" (1:1) может стать одним из самых скандальных. Игра состоялась в Саранске 18 декабря, а в понедельник в Сети было опубликовано видео с участием бригады арбитров.

Главный арбитр Сергей Иванов вместе с помощниками и делегатом матча ужинали в ресторане Balcon в столице Мордовии. По сведениям источников, на столе у мужчин была как минимум одна бутылка водки. Встреча проходила поздно вечером 17 декабря, то есть спиртное употребляли менее чем за сутки до игры.

Ранее похожий случай произошёл в "Сочи". Арбитр Игорь Панин, который обслуживал матч против "Спартака", был замечен в отеле после игры в компании работников сочинского клуба. Мужчина употреблял алкоголь.

В Российском футбольном союзе (РФС) посчитали поведение Панина неподобающим и отстранили его от работы на неопределённый срок.