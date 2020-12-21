Главный тренер "Спартака" Тедеско отстранён на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по инцидентам во время матча чемпионата РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" (1:0).

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщает "Чемпионат". Ранее сообщалось, что немецкий специалист показал жест с купюрами, намекая на продажность соперника. В подтрибунном помещении он поругался с голкипером сочинцев Сосланом Джанаевым.

Тренер "Сочи" Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей. Тедеско обвинял своего оппонента в оскорблении по национальному признаку. Позже стало известно, что специалист выкрикнул в адрес тренерского штаба "Спартака" фразу "Это наша земля".

Полузащитник "Сочи" Жоаузинью признан невиновным. Игрока обвиняли в потасовке с тренером "Спартака" Андреасом Хинкелем после матча.

Таким образом, Тедеско пропустит матчи "Спартака" против "Дианмо" в Кубке России, а также "Рубина" и "Краснодара" в РПЛ. Вместе с тем, тренер может покинуть команду зимой, но его дисквалификация будет перенесена на другой чемпионат.