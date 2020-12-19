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Навка рассказала о личной жизни с Песковым

Спорт » Фигурное катание

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала, какой пресс-секретарь президента России дома.

"Дома он прекрасный, любящий, очень семейный, самый лучший. Потрясающий отец. Мы любим театры, кино, катаемся на коньках, на лыжах. Очень любим баню. Он любит заниматься хозяйством, по дому что-то. Настоящий мужчина. Настоящий муж. Он может все, у него золотые руки. Он знает, что и где лежит. И все в доме нужно отремонтировать", — сообщила фигуристка "Комсомольской правде".

 

Автор: Алексей Корнеев
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