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Сын Кости Цзю защитил чемпионский пояс WBO

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Австралийский боксёр Тим Цзю победил Боуинна Моргана из Новой Зеландии в бою за звание чемпиона мира по версии WBO Global. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

Эта защита пояса WBO Global в первом среднем весе стала для Цзю третьей в карьере. Всего на его счету 17 боёв в профессионалах, в которых были одержаны 17 побед.

За пределами Австралии Тим Цзю пока не выступал. В его активе несколько региональных титулов. Пояс WBO Global — новшество боксёрской организации.

Тим Цзю — сын легендарного российского боксёра, абсолютного чемпиона мира Кости Цзю.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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