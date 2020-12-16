Австралийский боксёр Тим Цзю победил Боуинна Моргана из Новой Зеландии в бою за звание чемпиона мира по версии WBO Global. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.
Эта защита пояса WBO Global в первом среднем весе стала для Цзю третьей в карьере. Всего на его счету 17 боёв в профессионалах, в которых были одержаны 17 побед.
За пределами Австралии Тим Цзю пока не выступал. В его активе несколько региональных титулов. Пояс WBO Global — новшество боксёрской организации.
Тим Цзю — сын легендарного российского боксёра, абсолютного чемпиона мира Кости Цзю.
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