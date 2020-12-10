Минфин США сделал изменения в российском санкционном списке и внёс туда ряд физических и юридических лиц из Чечни. По сообщению ведомства, по акту Магнитского санкции применены из-за связи указанных лиц с главой региона Рамзаном Кадыровым.
В обновлённый список попали:
Советник по спорту главы Чечни Хайдар Алханов заявил, что не ожидал подобного. По его словам, внесение в список никак не скажется на команде.
"При чем здесь футболисты, болельщики этого клуба, они чьи-то права нарушили? Что дальше — футболистам "Ахмата" нельзя участвовать в соревнованиях и выступать в США? Да и слава богу", — приводит ТАСС слова Алханова.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.