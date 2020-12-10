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Добрались до футбола: США внесли "Ахмат" в санкционный список

Спорт » Командные виды » Футбол

Минфин США сделал изменения в российском санкционном списке и внёс туда ряд физических и юридических лиц из Чечни. По сообщению ведомства, по акту Магнитского санкции применены из-за связи указанных лиц с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Добрались до футбола: США внесли "Ахмат" в санкционный список

В обновлённый список попали:

  • "Фонд Ахмата Кадырова";
  • "Футбольный клуб "Ахмат";
  • компания Absolute Championship Akhmat;
  • "Бойцовский клуб "Ахмат";
  • "Чеченские минеральные воды";
  • "Мегастройинвест";
  • Даниил Мартынов, замруководителя "Росгвардии" в Чечне;
  • Вахит Усмаев, вице-премьер Чечни;
  • Зияд Сабсаби;
  • Симар Сатиш
  • гражданин Германии Тимур Дугазаев.

Реакция в Чечне

Советник по спорту главы Чечни Хайдар Алханов заявил, что не ожидал подобного. По его словам, внесение в список никак не скажется на команде.

"При чем здесь футболисты, болельщики этого клуба, они чьи-то права нарушили? Что дальше — футболистам "Ахмата" нельзя участвовать в соревнованиях и выступать в США? Да и слава богу", — приводит ТАСС слова Алханова.

Автор: Артём Пермяков
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