Добрались до футбола: США внесли "Ахмат" в санкционный список

Минфин США сделал изменения в российском санкционном списке и внёс туда ряд физических и юридических лиц из Чечни. По сообщению ведомства, по акту Магнитского санкции применены из-за связи указанных лиц с главой региона Рамзаном Кадыровым.

В обновлённый список попали:

"Фонд Ахмата Кадырова";

"Футбольный клуб "Ахмат";

компания Absolute Championship Akhmat;

"Бойцовский клуб "Ахмат";

"Чеченские минеральные воды";

"Мегастройинвест";

Даниил Мартынов, замруководителя "Росгвардии" в Чечне;

Вахит Усмаев, вице-премьер Чечни;

Зияд Сабсаби;

Симар Сатиш

гражданин Германии Тимур Дугазаев.

Реакция в Чечне

Советник по спорту главы Чечни Хайдар Алханов заявил, что не ожидал подобного. По его словам, внесение в список никак не скажется на команде.