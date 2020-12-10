"Формула-1" осудила поведение Мазепина

"Формула-1" и Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовали совместное заявление по поводу поступка российского пилоты Никиты Мазепина. Ранее в Сети появилось видео, на котором гонщик пристаёт к девушке в автомобиле.
Мазепин был раскритикован за своё поведение. В Интернете появилась петиция с просьбой лишить россиянина возможности выступать в "Формуле-1". Команда россиянина "Хаас" осудила действия гонщика и заявила, что будет решать судьбу Мазепина внутри команды.
"Мы решительно поддерживаем команду "Хаас" в ее реакции на недавние неуместные действия ее пилота Никиты Мазепина. Мазепин принес публичные извинения за свое поведение, и этот вопрос будет по-прежнему решаться внутри команды "Хаас". Этические принципы и культура нашего спорта имеют первостепенное значение для FIA и "Формулы-1", — говорится в заявлении серии "Королевских гонок".
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.