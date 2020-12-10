"Формула-1" осудила поведение Мазепина

"Формула-1" и Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовали совместное заявление по поводу поступка российского пилоты Никиты Мазепина. Ранее в Сети появилось видео, на котором гонщик пристаёт к девушке в автомобиле.

Мазепин был раскритикован за своё поведение. В Интернете появилась петиция с просьбой лишить россиянина возможности выступать в "Формуле-1". Команда россиянина "Хаас" осудила действия гонщика и заявила, что будет решать судьбу Мазепина внутри команды.