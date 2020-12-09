Допинг-пробы Олимпиады в Сочи будут перепроверены ещё раз

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило об открытии программы по перепроверке допинг-проб, которые были взяты у спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года. В организации уточнили, что постараются завершить процесс до Олимпиады-2022.

ITA распространил программу на все виды спорта, а также все страны. В случае выявления положительных допинг-тестов дела будут расследоваться WADA и МОК.

Эта перепроверка проб Олимпиады в Сочи будет второй после допингового скандала.