Белорусская чемпионка мира дисквалифицирована из-за допинга

Легкоатлетка из Белоруссии Марина Арзамасова сообщила о дисквалификации за употребление допинга. Официальное решение будет опубликовано в ближайшее время.

Арзамасова выиграла чемпионат Европы-2014 и чемпионат мира-2015 в беге на 800 м. В августе 2019 года она была отстранена по подозрению в употреблении допинга.

По словам Арзамасовой, запрещённые вещества ненамеренно попали в её организм. Спортсменка употребляла БАД, в составе которого не были указаны некоторые компоненты.

"Увы, не всегда в составе БАД указаны все вещества, содержащиеся в нем, что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься… По мнению экспертов и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приёма", — написала Арзамасова в Instagram.

33-летняя спортсменка отметила, что, скорее всего, уйдёт из спорта.