УЕФА отменил запрет на матчи в Армении и Азербайджане

Исполнительный комитет УЕФА отменил собственное решение от 20 октября, по которому было запрещено проведение матчей в Армении и Азербайджане. Тогда союз вынес запрет из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

Сборные Армении и Азербайджана, а также "Карабах" принимали своих соперников на нейтральных полях.

"После заключения Азербайджаном и Арменией договора о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и с учетом всех обстоятельств было решено, что обе страны теперь могут принимать матчи турниров УЕФА", — говорится в сообщении УЕФА.

Вместе с тем, команды из Азербайджана и Армении и дальше будут разведены при жеребьёвках турниров под эгидой УЕФА.