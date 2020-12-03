Миронова отреагировала на скандальное интервью Павловой

Российская биатлонистка Светлана Миронова после завершения спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти заявила, что в команде дружелюбная атмосфера. Так спортсменка отреагировала на вопрос о высказываниях Евгении Павловой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Павлова высказала недовольство атмосферой в сборной. Биатлонистка уточнила, что испытывает давление и ей некомфортно в команде.

"Я абсолютно не понимаю, о чём говорит Павлова. На мой взгляд, у нас атмосфера дружелюбная, все комфортно в коллективе. Для меня все хорошо", — заявила Миронова.

Миронова после трёх гонок занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира. В спринте на первом этапе она была 18-й, на втором финишировала десятой.