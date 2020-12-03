Евгения Павлова: "Мне в сборной некомфортно. Не знаю, что происходит"

Российская биатлонистка Евгения Павлова после спринтерской гонки в Контиолахти заявила, что ей некомфортно находиться в команде. Спортсменка допустила три промаха и заняла 44-е место на финише.

Павлова подчеркнула, что в команде на неё оказывается давление. Вероятно, биатлонистка имела в виду, что тренерский штаб требует от неё результата.

"Стрельба? Я не знаю, спросите тренера по стрельбе Волкова. Я не знаю, что происходит, не могу объяснить. Ничего не переделывали. Я пришла в команду, мне стало некомфортно. Я просто не понимаю, что происходит. Это уже до слёз доходит, это не смешно. Мне совсем не весело. Не понимаю, что происходит. Что тут обсуждать. Но на меня так давят, вроде я тут в прошлом году всех выносила. Меня здесь в прошлом году не было", — заявила Павлова в эфире "Матч ТВ".

На первом этапе Павлова заняла 33-е место в индивидуальной гонке, в спринте была 35-й.