Российская биатлонистка Евгения Павлова после спринтерской гонки в Контиолахти заявила, что ей некомфортно находиться в команде. Спортсменка допустила три промаха и заняла 44-е место на финише.
Павлова подчеркнула, что в команде на неё оказывается давление. Вероятно, биатлонистка имела в виду, что тренерский штаб требует от неё результата.
"Стрельба? Я не знаю, спросите тренера по стрельбе Волкова. Я не знаю, что происходит, не могу объяснить.
Ничего не переделывали. Я пришла в команду, мне стало некомфортно. Я просто не понимаю, что происходит. Это уже до слёз доходит, это не смешно. Мне совсем не весело. Не понимаю, что происходит.
Что тут обсуждать. Но на меня так давят, вроде я тут в прошлом году всех выносила. Меня здесь в прошлом году не было", — заявила Павлова в эфире "Матч ТВ".
На первом этапе Павлова заняла 33-е место в индивидуальной гонке, в спринте была 35-й.
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