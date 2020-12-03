Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Михаил Боярский предложил не призывать артистов в армию
В сборной России объяснили пропуск спринта Куклиной в Контиолахти
Британка потеряла слух после мытья головы
Веру Брежневу осудили за роскошную вечеринку
В России запустили сайт с вакансиями для людей с инвалидностью
Лолита спела хит Моргенштерна "Cadillac" с хором и оркестром
В Барнауле завели дело на школьного охранника, толкнувшего ученика
Футбольных фанатов "Иртыша" признали экстремистской организацией
Россияне инвестируют за рубеж: что делать властям? Мнение эксперта

Сборная России может пропустить январский "Тур де Ски"

Спорт

Тренер лыжной сборной России Маркус Крамер сообщил, что команда может не принять участие в январском "Тур де Ски". По его словам, это произойдёт, если другие ведущие сборные откажутся приезжать на турнир.

Ранее с двух этапов Кубка России до конца года снялись сборные Финляндии, Норвегии и Швеции. Решение по "Тур де Ски" этими командами будет принято позже.

"Конечно, будет важно, поедут ли на "Тур" Норвегия, Швеция и другие крупные страны. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не чтобы только Россия выступала против остального мира", — приводит VG слова Крамера.

Также тренер лыжной сборной России подчеркнул, что в Международном союзе лыжных видов спорта (FIS) должны проработать альтернативные варианты проведения тура. Крамер считает, что гонки могут быть проведены в одном городе.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Тело актрисы Акимовой с синяком и ссадиной на лице обнаружил сын
Сборная России может пропустить январский "Тур де Ски"
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Жизнь на Марсе может скрываться в глубине планеты
Михаил Боярский предложил не призывать артистов в армию
В сборной России объяснили пропуск спринта Куклиной в Контиолахти
Британка потеряла слух после мытья головы
Россиян снова оставляют без достойных пенсий
Веру Брежневу осудили за роскошную вечеринку
В России запустили сайт с вакансиями для людей с инвалидностью
Популярное
Бывший СССР
Армения против Белоруссии: что будет дальше?

И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...

Армения против Белоруссии: что будет дальше?
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Общество
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Мир. Новости мира
Скандал в ООН: украинский постпред сравнил нацистов и солдат СССР
Общество
Царствующая королева Великобритании Елизавета II объявила об уходе
Игорь Буккер Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина Игорь Буккер Любовь Степушова Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН Любовь Степушова Антон Куликов "Рейхсбюргеры":  чего опасаются власти Германии Антон Куликов
Комментарии
Россиян снова оставляют без достойных пенсий
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мифы о Николае II. Как было на самом деле?
Число финансовых пирамид растёт вместе с пандемией
Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина
Украинцам надоели клоуны во власти
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Что год наступающий нам припас – откровения астролога о Путине и не только
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Армения против Белоруссии: что будет дальше?
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников