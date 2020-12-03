Сборная России может пропустить январский "Тур де Ски"

Тренер лыжной сборной России Маркус Крамер сообщил, что команда может не принять участие в январском "Тур де Ски". По его словам, это произойдёт, если другие ведущие сборные откажутся приезжать на турнир.
Ранее с двух этапов Кубка России до конца года снялись сборные Финляндии, Норвегии и Швеции. Решение по "Тур де Ски" этими командами будет принято позже.
"Конечно, будет важно, поедут ли на "Тур" Норвегия, Швеция и другие крупные страны. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не чтобы только Россия выступала против остального мира", — приводит VG слова Крамера.
Также тренер лыжной сборной России подчеркнул, что в Международном союзе лыжных видов спорта (FIS) должны проработать альтернативные варианты проведения тура. Крамер считает, что гонки могут быть проведены в одном городе.
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