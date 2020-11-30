"Барселона" будет оштрафована за жест Месси в память о Марадоне

"Барселона" будет вынуждена выплатить штраф в размере 3 тыс. евро из-за жеста Лионеля Месси в память о Диего Марадоне. Во время игры с "Осасуной" аргентинец снял футболку после забитого гола.

Месси продемонстрировал форму клуба "Ньюэллс Олд Бойз", за который выступал он сам и Марадона. Оштрафована "Барса" будет за снятую футболку - в чемпионате Испании футболистам это делать запрещено, сообщает AS.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Сейчас проводится следствие по этому делу. В полиции проверяют подозрение в адрес врача футболиста, который мог несвоевременно оказать помощь легендарному игроку.