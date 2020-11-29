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Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев считает, что Майк Тайсон был сильнее Роя Джонса-младшего и показал лучший результат.

"Я считаю, что Майк Тайсон победил, он вообще выглядел хорошо, хотя оба выглядели неплохо в 50 лет. Я чувствовал, что Тайсон в клинче выглядел бережливо, не очень жёстко работал, но во время боя удары прилетали обоим. Мне вообще вчера друзья сказали: "Денис, тебе надо сказать, что, мол, победитель — ко мне". Но зачем? Скажут ещё, что старичков бью", — пояснил боксёр.

Напомним, поединок Джонса и Тайсона состоялся 29 ноября в Лос-Анджелесе и закончился ничьей.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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