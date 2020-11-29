Бой Тайсона и Джонса закончился ничьей

Поединок между легендарными боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим подошёл к концу.

Бой проходил в Лос-Анджелесе по особым правилам. Всего было восемь раундов, каждый из которых длился по три минуты. Бойцы дрались в специальных перчатках и без защитных шлемов.

Также между ними была договорённость завершить бой, если у кого-то появится рассечение. Перед боем Тайсон признавался, что хочет нокаутировать соперника, но этого не произошло.

Поскольку поединок прошёл без судей, а бойцам не удалось нокаутировать друг друга, то бой завершился ничьей. Каждый из бойцов получил по одному миллиону долларов в виде гонорара.