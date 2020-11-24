НХЛ может отложить старт сезона ещё на месяц

Национальная хоккейная лига может не стартовать 1 января, как предполагалось ранее. НХЛ рассматривает вариант, при котором старт будет назначен на 1 февраля, сообщает журналист Ник Кипреос.

В таком случае в регулярном чемпионате будет не более 48 матчей. Ранее сообщалось, что лига разработала план на 62 игры для каждой команды.

В Ассоциации игроков НХЛ отметили, что хоккеисты никак не могут повлиять на ситуации и вынуждены сидеть и ждать начала соревнований.

Предыдущий сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Команды после перерыва в три месяца доиграли сезон, обладателем Кубка Стэнли стал "Сент-Луис".