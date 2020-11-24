Национальная хоккейная лига может не стартовать 1 января, как предполагалось ранее. НХЛ рассматривает вариант, при котором старт будет назначен на 1 февраля, сообщает журналист Ник Кипреос.
В таком случае в регулярном чемпионате будет не более 48 матчей. Ранее сообщалось, что лига разработала план на 62 игры для каждой команды.
В Ассоциации игроков НХЛ отметили, что хоккеисты никак не могут повлиять на ситуации и вынуждены сидеть и ждать начала соревнований.
Предыдущий сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Команды после перерыва в три месяца доиграли сезон, обладателем Кубка Стэнли стал "Сент-Луис".
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.