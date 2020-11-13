Сборная России осталась в Кишинёве и провела тренировку

Сборная России после товарищеского матча против Молдавии (0:0) осталась в Кишинёве. Команда утром провела восстановительное занятие.

Футболисты, которые в четверг провели на поле больше тайма, занимаются в тренажёрном зале. Остальные игроки проводят тренировку на поле, сообщает пресс-служба команды.

В четверг команда прошла тестирование на коронавирус для УЕФА. Все тесты оказались отрицательными, то есть к матчу Лиги наций против Турции допущены все футболисты.

Во второй половине дня команда вылетит в Стамбул. 15 ноября там состоится матч Турция — Россия. Начало игры — 20.00 по московскому времени.

Россия лидирует в таблице своей группы в Лиге наций, опережая турков на пять очков.