Российский шоумен Семён Слепаков написал стихотворение в поддержку нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Ранее футболист попал в скандал после попадания в Сеть видео интимного содержания.
После публикации ролика Дзюба потерял место в составе сборной России. Общество разделилось во мнении — одни критикуют футболиста, другие защищают.
Слепаков опубликовал в Instagram большое стихотворение, в котором затронул сразу несколько российских проблем и поддержал Дзюбу.
"Правда. Ру" приводит отрывок из произведения Семёна Слепакова:
"В целом, я, ребята, буду краток: Дзюба — положительный герой! У него один есть недостаток - Непатриотический настрой!⠀Кризис демографии в России, Бьёт тревогу для кого Росстат? Даром наши лидеры просили Нарожать побольше им солдат?⠀А Артём расплёскивает семя, Наплевав на тяготы страны, Этого в столь непростое время Россияне делать не должны!".
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.