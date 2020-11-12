Слепаков написал стих про Дзюбу

Российский шоумен Семён Слепаков написал стихотворение в поддержку нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Ранее футболист попал в скандал после попадания в Сеть видео интимного содержания.

После публикации ролика Дзюба потерял место в составе сборной России. Общество разделилось во мнении — одни критикуют футболиста, другие защищают.

Слепаков опубликовал в Instagram большое стихотворение, в котором затронул сразу несколько российских проблем и поддержал Дзюбу.

"Правда. Ру" приводит отрывок из произведения Семёна Слепакова: