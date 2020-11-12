Гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Андорры помог игроку выйти на четвёртое место в списке бомбардиров в истории футбола. Этот мяч стал для форварда 746-м.
По этому показателю Роналду догнал легендарного нападающего "Гонведа", "Реала" и сборной Венгрии Ференца Пушкаша.
Выше этих футболистов среди бомбардиров за всю историю бразильцы Пеле и Ромарио и австриец Йозеф Бицан.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.