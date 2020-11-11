Николай Дурманов рассказал о сомнительных тестах на коронавирус

Ранее сообщалось, что в сборной России по футболу выявлены три сомнительных теста. У Александра Ерохина, Даниила Лесового и Антона Заболотного тест в сертифицированной УЕФА лаборатории показал положительный результат. Вместе с тем тесты, которые делались до и после этого, были отрицательными.

Специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о том, как относиться к сомнительным результатам тестов на коронавирус.

По словам Дурманова, сомнительные тесты есть при любом инфекционном заболевании. Доктор наук подчеркнул, что от ложноположительных или ложноотрицательных результатов никуда не деться.

Особенность коронавируса

В ситуации с коронавирусом сложность состоит в том, что инфекция может быть распространена не по всему организму. Тогда может получиться ложноотрицательный тест.

"Для того чтобы понять, есть в организме человека коронавирус или нет, у него берут пробы из зева — мазок, можно из носа. Смотрят там РНК-вирус (коронавирус) с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). И видят, что там ничего нет. А может быть внизу есть — в лёгких, а вверху нет. Это особенность коронавирусной инфекции, её может просто не быть в этом месте. В организме есть, а именно в этом месте нет", — заявил Дурманов.

Человеческий фактор

Также Дурманов отметил, что при определении результатов теста может сказаться человеческий фактор. В таком случае существует возможность получения ложноположительного ответа.

"Кроме того, когда проводят анализы, то эти пробы (мазки слизи) нужно обрабатывать. Люди не спят, нервничают, перегружены, идут миллионы анализов. Может так статься, что происходит ошибка при обработке анализа или ошибка при проведении проб. Потому что все живые люди. Здесь еще возможна какая-то ошибка, но уже не ложноотрицательная, а ложноположительная. Может так случиться, что человеку припишут плюсик, а у него на самом деле никакого плюса нет, есть минус", — сказал Дурманов.

Проблемы с тестом на антитела

Николай Дурманов заявил, что для выявления коронавируса можно использовать также тест на IGM-антитела.

"Особые антитела, которые называются IGM, или "ранние антитела". Они возникают через несколько дней после начала инфекции. И поэтому, если у человека есть эти IGM-антитела против коронавируса, можно предположить, что инфекция-то еще идет, она свеженькая. Если антитела других классов, значит, инфекция была — две недели назад, три недели назад, полгода назад. Но IGM покажет на то, что инфекция вот сейчас", — говорит Дурманов.

Вместе с тем и в этом случае могут возникнуть ложные результаты тестирования.

"IGM-антитела против других вирусов, других бактерий очень липкие. Они иногда могут обмануть систему. И человеку говорят: "У вас IGM-антитела", а на самом деле их нет. То есть опять-таки ложноположительный результат. И наоборот, может так статься, что инфекция есть, но иммунная система не успела на нее ответить и человеку говорят: "Нет у вас никаких IGM", что ничего не значит, а инфекция может быть", — продолжил доктор наук.

"Жить и не нервничать"

Дурманов утверждает, что это только часть проблем при проведении тестирования на коронавирус. Доктор медицинских наук советует не нервничать при получении ложного результата теста на "ковид".