"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"

В римском "Лацио" готовят иск в суд на УЕФА. В клубе недовольны прочтением регламента организации по коронавирусу, сообщает Corriere dello Sport.

Недовольство "Лацио" вызвал тот факт, что УЕФА не допустил к игре третьего тура Лиги чемпионов против "Зенита" трёх основных футболистов. Речь о нападающем Чиро Иммобиле, полузащитнике Лукасе Лейве и вратаре Томасе Стракоше.

Первые тесты игроков на "ковид" были сомнительными, но затем пришли отрицательные результаты. Несмотря на это, все трое остались в Италии и не смогли принять участие в матче в Санкт-Петербурге.

"Зенит" и "Лацио" сыграли вничью 1:1. После трёх туров римляне набрали пять очков и идут на втором месте в группе.