Футбольный клуб "Тамбов" проведёт ближайшие матчи при пустых трибунах. Власти Мордовии запретили посещение болельщиками матчей. Решение принято после получения рекомендаций Роспотребнадзора.
"Тамбов" проводит домашние матчи на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Игра "волков" против "Ахмата" состоится 7 ноября.
В 2020 году "Тамбов" должен провести ещё две домашние игры.
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