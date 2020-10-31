Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил идею создания европейской Премьер-лиги.

"Я слышал разговоры о том, что происходит, но у меня достаточно забот с таким количеством игр без отдыха. Даже нет времени насладиться победой", — утверждает тренер.

"В любом случае в жизни может случиться всё, что угодно. Мы должны получать удовольствие, а потом будем думать о том, что происходит на других соревнованиях", — добавил Зидан.