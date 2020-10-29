Состав сборной России по биатлону будет назван 20 ноября

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о планах подготовки команды к первому этапу Кубка мира в Контиолахти. 28 ноября биатлонисты должны провести индивидуальные гонки, на следующий день — спринтерские.

По словам Польховского, состав сборной будет назван через три недели. 20 ноября команда должна прибыть в Контиолахти. Сборная отправится в Финляндию из Санкт-Петербурга.

"Сейчас не так просто выехать в Европу, но финская сторона уже дала своё подтверждение, за что мы очень благодарны", — приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) слова Польховского.

Ранее стало известно, что биатлонисты, которые в прошлом Кубке мира заняли места в топ-30 общего зачёта, попадут в сборную вне конкурса. Это Александр Логинов, Матвей Елисеев, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова.