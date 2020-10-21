Кирьяков: "Локомотиву" в матче с "Зальцбургом" стоит надеяться на чудо"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью "Правде.Ру" оценил шансы "Локомотива" в матче Лиги чемпионов против "Зальцбурга". Команды выйдут на поле сегодня в 19.55 по московскому времени.

По словам Кирьякова, "Локомотив" — аутсайдер матча. Среди всех российских клубов у железнодорожников самый сложный соперник в первом туре еврокубков.