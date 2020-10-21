Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью "Правде.Ру" оценил шансы "Локомотива" в матче Лиги чемпионов против "Зальцбурга". Команды выйдут на поле сегодня в 19.55 по московскому времени.
По словам Кирьякова, "Локомотив" — аутсайдер матча. Среди всех российских клубов у железнодорожников самый сложный соперник в первом туре еврокубков.
"Будет очень тяжело. По крайней мере, в первом туре это, наверное, самый сложный соперник. Если "Зенит" — "Брюгге" мы ждали уверенно победы, все ее прогнозировали, "Зенит" не оправдал этих надежд. От "Краснодара" тоже ожидали, что может сыграть вничью, но не более. Это оправдалось.
А по поводу "Локомотива"… "Локомотиву" достался, наверное, в первом туре самый серьезный соперник, потому что "Зальцбург" в последнее время играет очень привычно и во внутреннем чемпионате забивает огромное количество голов, играет в атаку, имеет набор квалифицированных игроков, индивидуально сильных, которые так же действуют на высоких скоростях, поэтому будет чрезвычайно тяжело.
В любом случае будем болеть, надеться. Хотя шансов у "Локомотива", если бы прогнозировали до этих матчей, наверное, меньше всех было. Поэтому здесь стоит надеяться на чудо и на мотивацию, на характер игроков", — заявил Кирьяков.
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