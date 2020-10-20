Махачев не выступит на ближайшем турнире UFC

Российский боец ММА Ислам Махачев не будет выступать на турнире UFC 254. Соревнования пройдут на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

По сведениям ТАСС, глава UFC Дана Уайт не смог найти замену бразильцу Рафаэлю дос Аньосу, который ранее снялся с турнира. Он должен был стать соперником Махачева.

Сейчас Ислам находится в США. Его бой может состояться в ноябре или декабре. В 19 поединках россиянин одержал 18 побед и потерпел 1 поражение.

В UFC Махачев выступает с мая 2015 года. В восьми боях он потерпел одно поражение от бразильца Адриану Мартинса.