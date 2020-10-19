Евролига отменила технические поражения "Зенита"

Евролига выпустила заявление по поводу ситуации с "Зенитом". Ранее питерской команде были присуждены технические поражения в матчах с "Басконией" и "Валенсией".

Теперь Евролига приняла решение отменить поражения. Игры перенесены на неопределённый срок, сообщает пресс-служба организации.

В регламенте был указан пункт, согласно которому в случае, если команда не может найти восемь здоровых игроков, ей будет присуждено техническое поражение. Евролига внесла поправку в регламент, согласно которой матч будет перенесен, но должен пройти не позже 13 апреля 2021 года.