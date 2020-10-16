Тихонов в день рождения стал главным тренером "Астаны"

Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов возглавил "Астану". Детали договора между тренером и клубом будут сообщены позже.

Сегодня Тихонову исполнилось 50 лет. В 2009 году он был первым капитаном "Астаны".

В конце августа с поста главного тренера команды был уволен чех Михал Билек. "Астана" неудачно выступила в квалификации еврокубков, уступив брестскому "Динамо" (3:6) и черногорской "Будучности" (0:1).

Исполнять обязанности Билека стал британец Пол Эшуорт, но 7 октября он ушёл из клуба. "Астана" в чемпионате отстала от лидирующего "Кайрата" на восемь очков.

Тихонов ранее работал помощником тренера в "Спартаке", "Крыльях Советов" и "Краснодаре". Самостоятельно он возглавлял самарскую команду и "Енисей".