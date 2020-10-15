Стал известен диагноз фигуристки Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева 15 октября вернётся к тренировкам. Спортсменка пропустила около недели из-за травмы спины и не смогла выступить на втором этапе Кубка России в Москве.

У Медведевой проблемы с позвоночником — защемление нерва. Пока операции удалось избежать. Врачи надеются, что фигуристке поможет консервативное лечение.

"Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению", — сообщает ТАСС.

Если такое лечение не поможет спортсменке, будут приняты "серьёзные меры нехирургического характера".

Отметим, в последний раз зрители видели выступление Медведевой в декабре 2019 года во время чемпионата России. Тогда чемпионка мира показала пятый результат в короткой программе, после чего снялась из-за поломки конька.